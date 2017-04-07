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Беларусь вышла вперед в матче с Австрией в Кубке Дэвиса

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  • 7.04.2017, 13:59
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Егор Герасимов
Фото: tennis.by

Поединок в Минске завершился уверенной победой белорусского теннисиста Егора Герасимова.

Команда Беларуси вышла вперед в матче с Австрией во втором круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, который проходит во Дворце тенниса в Минске, сообщает tut.by.

Первый игровой день открывали Егор Герасимов (263-й номер рейтинга АТР) и Геральд Мельцер (№ 109). Поединок завершился уверенной победой белоруса — 6:3, 6:3, 6:3. Матч продолжался 83 минуты.

На прошлой неделе эти соперники встречались на турнире во французском Сен-Брие, и тогда успеха также добился белорусский теннисист — 6:4, 7:5, в итоге завоевавший титул.

Во втором одиночном поединке сегодня Илья Ивашко (№ 172) сыграет с Юргеном Мельцером (№ 156).

В субботу, 8 апреля, в 13.00 состоится парная встреча. За сборную Беларуси заявлены Максим Мирный и Илья Ивашко, которым будут противостоять Александр Пейя и Юлиан Ноул.

Завершится матч в воскресенье, 9 апреля, еще двумя одиночными поединками: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00. Вход на трибуны Дворца тенниса свободный.

Капитаны команд Владимир Волчков и Штефан Коубек могут произвести замены после первого соревновательного дня. В составе сборной Беларуси на корт также может выйти Ярослав Шило.

Прежде команды Беларуси и Австрии ни разу не встречались друг с другом в розыгрыше Кубка Дэвиса. В мировом командном рейтинге Беларусь занимает 31-е место, Австрия находится на 34-й позиции.

Для белорусов предстоящий матч будет вторым в нынешнем сезоне. В феврале также на корте минского Дворца тенниса они в том же составе победили команду Румынии со счетом 3:2.

Австрийские теннисисты в первом раунде не играли.

Победитель матча Беларусь — Австрия осенью продолжит борьбу за выход в элитный дивизион неофициального командного чемпионата мира — Мировую группу, а проигравший останется в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.


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