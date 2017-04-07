Отважная минчанка: Выхожу на митинги, чтобы своим присутствием поддержать людей 7.04.2017, 14:08

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Фото: «Радыё Свабода»

Политическая активность простых белорусов снова возродилась.

Об этом в интервью «Еврорадио» заявила проработавшая всю жизнь инженером 58-летняя минчанка Алла:

- Я хожу постоянно на акции, с 92-го года. А после референдума 95-го с друзьями записалась в БНФ, пели в тамошнем хоре. На этот раз, 25-го, меня показали по Euronews: за одну руку я здороваюсь с одноклассником, а его за другую руку тянет омоновец...

Меня никогда не хватали, не штрафовали и не судили, слава богу, обошлось. После площади 2010-го года как-то все скрылись по углам. А теперь вот снова выхожу в поддержку пенсионеров, которых обделили с пенсиями, так как сама с этим столкнулась. Я хочу своим присутствием поддержать людей, которым сегодня трудно.