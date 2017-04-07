Мощь «Томагавков»: Появилось видео разрушенной авиабазы в Сирии 8 7.04.2017, 14:19

Военные корабли выпустили 59 ракет по авиабазе Асада.

В Сети появились первые видеозаписи с разрушенной авиабазы войск режима президента Сирии Башара Асада, по которой были выпущены 59 ракет "Томагавк" с американских военных кораблей. Считается, что именно с этой базы была совершена химическая атака на провинцию Идлиб, пишет zn.ua.