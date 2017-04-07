Мощь «Томагавков»: Появилось видео разрушенной авиабазы в Сирии

Мощь «Томагавков»: Появилось видео разрушенной авиабазы в Сирии8
- 7.04.2017, 14:19
Военные корабли выпустили 59 ракет по авиабазе Асада.
В Сети появились первые видеозаписи с разрушенной авиабазы войск режима президента Сирии Башара Асада, по которой были выпущены 59 ракет "Томагавк" с американских военных кораблей. Считается, что именно с этой базы была совершена химическая атака на провинцию Идлиб, пишет zn.ua.
First look at the HAS damaged by the #US Tomahawk missile strike on the Shayrat Airbase, Homs #Syria today pic.twitter.com/7CkiqWaBuL— lafaw Kurdi (@LafawB) 7 апреля 2017 г.