закрыть
7 апреля 2017, пятница, 18:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мощь «Томагавков»: Появилось видео разрушенной авиабазы в Сирии

8
  • 7.04.2017, 14:19

Военные корабли выпустили 59 ракет по авиабазе Асада.

В Сети появились первые видеозаписи с разрушенной авиабазы войск режима президента Сирии Башара Асада, по которой были выпущены 59 ракет "Томагавк" с американских военных кораблей. Считается, что именно с этой базы была совершена химическая атака на провинцию Идлиб, пишет zn.ua.


Мнение

Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата