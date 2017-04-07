Меньше «минималки» в месяц: Какую работу предлагают «тунеядцам» 15 7.04.2017, 14:28

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Фото: Reuters

В общереспубликанском банке вакансий сейчас размещено 207 предложений по общественным оплачиваемым работам.

Портал tut.by посмотрел, на какие общественные работы можно устроиться и сколько за это будут платить.

Агрофирма «Лучники» (Минская область) предлагает вакансии полевода. Предполагается, что рабочие будут собирать камни. Оплата труда сдельная, за месяц — 265 рублей. Аналогичную работу предлагают в сельхозпредприятие «Наша Нива» (филиал Слуцкого мясокомбината). В сельхозорганизации «Рубежевичи» (Минская область) полеводам предлагают гибкий рабочий график.

«Ляховичский лесхоз» (Брестская область) ищет подсобных рабочих. Работы по прополке питомника будут проводиться только в мае, оплата — 3,88 рублей за сотку. До 14 апреля есть возможность высаживать лес, оплата — 9,40 рублей за 1000 саженцев. В подсобных рабочих нуждаются также сельские исполкомы в Барановичском районе, зарплата — 265 рублей.

Сельские исполкомы в Новогрудском районе на «минималку» ищут рабочих зеленого строительства. На такую же зарплату молодеченский лесхоз пытается найти лесоводов. Вакансия актуальна до 15 апреля.

Светлогорская овощная фабрика трудоустроит рабочих, которые займутся переборкой и затариванием овощей. 5,5−8,5 рублей в день. Правда, с такой оплатой выйти на «минималку» не получится, даже если работать месяц без выходных. Столинское ЖКХ предлагает вакансию уборщика для безработных и тех, кто находится в вынужденных отпусках по инициативе нанимателя. Платить обещают от 265 рублей в месяц. Такую же зарплату предлагают уборщикам территории на предприятии «Коммунальник» в Пружанах.

Объявления об общественных работах встречаются и на сайтах райисполкомов. Например, бобруйский райисполком сообщает, что на оплачиваемые общественные работы в этом году можно на ОАО «Агромашсервис» (пастьба скота и переборка картофеля) и ОАО «Невский-Агро» (переборка и заготовка картофеля).