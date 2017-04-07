закрыть
7 апреля 2017, пятница, 18:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Меньше «минималки» в месяц: Какую работу предлагают «тунеядцам»

15
  • 7.04.2017, 14:28
  • 5,595
Фото: Reuters

В общереспубликанском банке вакансий сейчас размещено 207 предложений по общественным оплачиваемым работам.

Портал tut.by посмотрел, на какие общественные работы можно устроиться и сколько за это будут платить.

Агрофирма «Лучники» (Минская область) предлагает вакансии полевода. Предполагается, что рабочие будут собирать камни. Оплата труда сдельная, за месяц — 265 рублей. Аналогичную работу предлагают в сельхозпредприятие «Наша Нива» (филиал Слуцкого мясокомбината). В сельхозорганизации «Рубежевичи» (Минская область) полеводам предлагают гибкий рабочий график.

«Ляховичский лесхоз» (Брестская область) ищет подсобных рабочих. Работы по прополке питомника будут проводиться только в мае, оплата — 3,88 рублей за сотку. До 14 апреля есть возможность высаживать лес, оплата — 9,40 рублей за 1000 саженцев. В подсобных рабочих нуждаются также сельские исполкомы в Барановичском районе, зарплата — 265 рублей.

Сельские исполкомы в Новогрудском районе на «минималку» ищут рабочих зеленого строительства. На такую же зарплату молодеченский лесхоз пытается найти лесоводов. Вакансия актуальна до 15 апреля.

Светлогорская овощная фабрика трудоустроит рабочих, которые займутся переборкой и затариванием овощей. 5,5−8,5 рублей в день. Правда, с такой оплатой выйти на «минималку» не получится, даже если работать месяц без выходных. Столинское ЖКХ предлагает вакансию уборщика для безработных и тех, кто находится в вынужденных отпусках по инициативе нанимателя. Платить обещают от 265 рублей в месяц. Такую же зарплату предлагают уборщикам территории на предприятии «Коммунальник» в Пружанах.

Объявления об общественных работах встречаются и на сайтах райисполкомов. Например, бобруйский райисполком сообщает, что на оплачиваемые общественные работы в этом году можно на ОАО «Агромашсервис» (пастьба скота и переборка картофеля) и ОАО «Невский-Агро» (переборка и заготовка картофеля).


Мнение

Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата