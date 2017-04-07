Олланд и Меркель: Асад несет полную ответственность за события в Сирии
- 7.04.2017, 14:46
- 10,871
Лидеры Франции и Германии призвали мировое сообщество работать над решением сирийского кризиса.
Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель считают, что сирийский лидер Башар Асад виноват в том, что США нанесли ракетный удар по одной из авиабаз
Об этом пишет espreso.tv.
Лидеры Франции и Германии обвинили сирийского президента в массовых убийствах и использовании химического оружия
«Асад полностью несет ответственность за такое развитие событий. Постоянное использованием им химического оружия и совершение массовых убийств не могут оставаться безнаказанными», - говорится в сообщении, выпущенном лидерами Германии и Франции по итогам телефонного разговора.
Олланд и Меркель призывают мировое сообщество работать над политическим решением сирийского кризиса.