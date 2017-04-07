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Олланд и Меркель: Асад несет полную ответственность за события в Сирии

  • 7.04.2017, 14:46
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Лидеры Франции и Германии призвали мировое сообщество работать над решением сирийского кризиса.

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель считают, что сирийский лидер Башар Асад виноват в том, что США нанесли ракетный удар по одной из авиабаз

Об этом пишет espreso.tv.

Лидеры Франции и Германии обвинили сирийского президента в массовых убийствах и использовании химического оружия

«Асад полностью несет ответственность за такое развитие событий. Постоянное использованием им химического оружия и совершение массовых убийств не могут оставаться безнаказанными», - говорится в сообщении, выпущенном лидерами Германии и Франции по итогам телефонного разговора.

Олланд и Меркель призывают мировое сообщество работать над политическим решением сирийского кризиса.


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