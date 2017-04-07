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Напавшего с ножом на учительницу гимназиста отправили в воспитательную колонию

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  • 7.04.2017, 14:52
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ФОТО: СЕРГЕЙ ПУШКИН

Минский городской суд вынес приговор по резонансному делу.

7 апреля Минский городской суд огласил приговор по делу 16-летнего гимназиста Д., который ударил ножом учительницу.

Подростка приговорили к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщает tut.by.

Почти два месяца Минский городской суд в закрытом режиме рассматривал дело 16-летнего Д. В первый день процесса у всех участников взяли подписку о неразглашении, поэтому никто не знал, что происходило в зале суда, что в последнем слове сказал ученик столичной гимназии № 74 и какой срок для него запросил прокурор.

В пятницу, 7 апреля, суд огласил приговор по делу гимназии № 74. Подростка Д. признали виновным по ч.1 ст. 14 «Покушение на преступление», п. 6, п. 10 ч.2 ст. 139 УК «Убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» и приговорили гимназиста к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Максимальное наказание, которое грозило парню — 12 лет. Еще до оглашения приговора было принято решение: фото и видеосъемка судебного процесса будет запрещена. Фотографов и операторов в зал не пустили.

Напомним, трагедия произошла 23 мая 2016 года, когда утром Д. пришел сдавать стихотворение по русской литературе. Кроме него и 57-летней учительницы Валентины Владимировны в классе больше никого не было. Потом пострадавшая расскажет, что Д. молча на нее напал, ничего не объясняя, следствие насчитает 17 ножевых ударов. В тот же день ученик 9 класса оказался за решеткой СИЗО № 1 на Володарского.

Как узнали журналисты, школьник только в первый день задержания, а дальше отказался сотрудничать со следствием и не признал своей вины. Несмотря на то, что он стал фигурантом уголовного дела, одноклассники все это время писали ему письма в СИЗО, а некоторые даже пришли в суд вместе с родителями, чтобы дать показания, хотя не были официально включены в список свидетелей.

В единственном интервью мама обвиняемого рассказала о том, что у сына и учительницы были непростые отношения, Валентина Владимировна придиралась к Д. и вызывала в школу родителей.

— Говорили с мужем сыну: «Потерпи еще 4 дня». Столько дней оставалось до конца учебного года… В 10 классе она не должна была вести у наших детей. Сын вздохнул с облегчением, — рассказывала Алина, мама Д.

Она также добавила, что орудие преступления — нож — так и не нашли. Сразу после ЧП возле гимназии нашли кусок лезвия от столового ножа, отправили на экспертизу, а там нет ни отпечатков пальцев, ни следов крови Д.

Пока шло расследование, суд, гимназия отказывалась комментировать ситуацию. Уже перед допросом в Минском городском суде коллеги Валентины Владимировны пообещали рассказать свою правду после приговора.

А адвокат потерпевшей учительницы отмечала:

— Меня шокирует, как в СМИ освещается вся ситуация. Какие только версии ни выдвигались, какие только ярлыки ни навешивали, — комментировала защитник Анна Дакутько.

Осенью 2016 года Валентина Владимировна вернулась работать в гимназию № 74, в тот же кабинет, где на нее напал Д. После трагедии в учебном заведении обсуждали, что потерпевшей профсоюз выплатил солидную сумму. В самом профсоюзе отказались назвать конкретную сумму.


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