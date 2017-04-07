закрыть
7 апреля 2017, пятница, 18:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дэйв Льюис: Вудкрофт должен будет оплатить ужин за опоздание

  • 7.04.2017, 14:59
  • 3,170

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею рассказал о корпоративных правилах внутри коллектива.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о «наказании» для Крэйга Вудкрофта за поздний приезд в кэмп сборной, пишет tribuna.by.

— Что нового привнес приезд Крэйга Вудкрофта?

— То, что он должен будет заплатить за ужин. В качестве наказания за то, что опоздал с прибытием на один день. А если серьезно, Крэйг рад снова быть с нами. Утром мы обсудили с ним уже проделанную работу. Это было несложно, учитывая, что ее план мы составляли совместно, постоянно были на связи, – сказал Льюис.


Мнение

Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата