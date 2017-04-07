Дэйв Льюис: Вудкрофт должен будет оплатить ужин за опоздание
- 7.04.2017, 14:59
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею рассказал о корпоративных правилах внутри коллектива.
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о «наказании» для Крэйга Вудкрофта за поздний приезд в кэмп сборной, пишет tribuna.by.
— Что нового привнес приезд Крэйга Вудкрофта?
— То, что он должен будет заплатить за ужин. В качестве наказания за то, что опоздал с прибытием на один день. А если серьезно, Крэйг рад снова быть с нами. Утром мы обсудили с ним уже проделанную работу. Это было несложно, учитывая, что ее план мы составляли совместно, постоянно были на связи, – сказал Льюис.