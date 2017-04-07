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Хакела промахнулся

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  • Алексей Мельников
  • 7.04.2017, 15:11
  • 7,334
Алексей Мельников

Ждун засел у Кремля с ноября.

Выпятив живот, сложив на нем руки, замер серыми складками грушевидного тела, застыл хоботом, смотрел слезящимися глазами, как путинские думцы шакалили у Америки.

Ждун знал свое дело.

Холодными, опытными руками он ютюбнул для потомков речи Жириновского («большинство русских за Дональда Трампа») и Никонова — внука Молотова-Риббентропа, голоса пролетарской Америки («простые американские рабочие, которые были недовольны тем, что … Америка вмешивалась во все дела в мире»).

После сегодняшней ночной ракетной измены Трампа делу путинизма – «новой Ялте», цель которой – освободить от санкций ближайших бизнес-друзей, Ждун больше не ждет. Опустело его место у Кремля.

Ушел Ждун.

Ах, майоры-майоры госбезопасности. Что с вас, чудаков, волею случая занесенных на вершину власти, взять? Не по Сеньке шапка. Какими вы были – такими и остались. Ничему за 20 лет не научились. Вам не политикой заниматься, а операми работать. С вашими убогими спецоперациями, хакерами, подкупом, компроматом, переворотами, гибридными войнами и мелкозубой местью.

Обама вам был плох. Клинтон не любили.

Вы хотели себе в карман положить Трампа, Флинна и других. Чтобы они лежали в бумажнике и грели ваши суверенные ляжки. Оказалось, что вы сами сунули себе в штаны ежа. Теперь запрыгали от иголочек.

Говорили вам, что Трамп непредсказуем.

Получили в Сирии ракетами по носу – скулите теперь о «нарушении норм международного права» — вспоминайте Крым.

Алексей Мельников


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