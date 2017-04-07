Столтенберг: НАТО поддерживает усилия, направленные на достижение мира 1 7.04.2017, 15:33

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ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Генсек Североатлантического альянса назвал применение химического оружия «угрозой для мировой безопасности».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал удар США по аэродрому Сирии. Он заявил, что сирийское правительство «несет полную ответственность» за «подобное развитие событий» в стране, пишет bbc.com.

«Любое использование химического оружия неприемлемо, оно не может остаться без ответа, и виновные должны быть привлечены к ответственности. НАТО считает, что применение химического оружия угрозой международному миру и безопасности», - подчеркнул Столтенберг.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира и политического решения в Сирии.

В пятницу США нанесли ракетами «Томагавк» удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. По базе с военных кораблей в Средиземном море было выпущено 59 ракет. Ракетный удар был нанесен в ответ на применение правительством Дамаска химоружия в районе провинции Идлиб.