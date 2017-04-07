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Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: Никогда раньше с таким не сталкивался

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  • 7.04.2017, 15:41
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В социальных сетях возмутились поведением персонала ночного клуба Rich Cat.

Скандальная история раскрутилась после того, как житель Лиды Артем Найден приехал в Минск со своей супругой.

– Мы с женой поехали в гости к нашей общей подруге, – рассказал он «Салiдарнасцi». – Вместе мы отмечали день рождения, а потом решили поехать в клуб. Кроме нас были еще две девушки и два парня.

В итоге компания отправилась в ночное заведение Rich Cat, которое открылось на месте известного клуба «Реактор»:

– Мы были прилично одеты, вежливо общались. Но охранник сказал нам: знаете, у нас тут пандуса нет, поэтому я вас не пропущу. Я ответил, что ничего страшного, так как со мной два друга, которые, если что, мне помогут – по лестнице подняться или спуститься. На что он ответил: нет.

По словам собеседника, когда они вместе с женой попросили пригласить администратора, охранник объяснил, что он и есть администратор клуба.

После молодые люди оставили запись в книге жалоб и были вынуждены отправиться в другое заведение, где охрана была вежлива и даже предложила Артему бесплатный вход.

– Обычно люди наоборот стараются быть приветливыми: встречают, помогают. Никто не шарахается, а, наоборот, хотят поддержать. Никогда раньше с таким не сталкивался, – прокомментировал ситуацию Артем Найден.

Реакция клуба на претензии известного активиста

История получила продолжение, когда об инциденте узнал товарищ Артема – руководитель Лидского общества инвалидов-колясочников Саша Авдевич, который решил вступиться за друга.

– Когда я узнал, что там произошло, то нашел в «Фейсбуке» страничку этого клуба и написал сообщение. Сказал, что пока не буду ничего публиковать, предложил обсудить ситуацию, поскольку хотел услышать их мнение, – рассказал Авдевич подробности произошедшего.

В ответ на это известный общественный деятель получил неоднозначное сообщение, которое позже опубликовал на своей странице в социальной сети.

По словам Саши Авдевича, представитель клуба аргументировал свое поведение тем, что в заведении якобы «большие очереди по 300 человек, и многих из них не пускают».

В клубе историю прокомментировать не смогли, так как днем у руководства заведения нерабочее время. Утром в пятницу девушка-администратор пообещала журналистам передать менеджеру запрос на комментарий и добавила, что «возможно, с вами свяжутся». Однако на момент публикации статьи (вторая половина дня пятницы, 7 апреля) – никто из представителей клуба так и не вышел на связь.

Тем временем в соцсетях инцидент уже получил широкий резонанс. Многие пользователи возмущены как поведением персонала клуба, так и манерой, в которой клуб отреагировал на замечание Саши Авдевича. Приводим избранное из Facebook.

«Боже, а безграмотность какая!».

«На Ибице в клубах по несколько тысяч человек – и никаких ограничений для малоподвижных граждан».

«Ну и самомнение у людей!»

«Такая вот элита».


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