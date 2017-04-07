Президент Польши поддержал действия США в Сирии 1 7.04.2017, 15:50

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Анджей Дуда

Фото: agencja gazeta

Цивилизованный мир не мог остаться равнодушным к варварству диктатора Асада.

Президент Польши Анджей Дуда поддержал действия США в Сирии. В своем комментарии по поводу авиаудара, нанесенного американскими силами по аэродрому сирийской авиации, президент отметил, что Польша полностью поддерживает действия США, направленные на урегулирование конфликта в Сирии, сообщает «Радио Польша».

Президент добавил, что США сообщили Польше о деталях операции. По приказу президента глава Бюро национальной безопасности подготовит детальный доклад о ситуации.

«Как президент Польши, я хотел бы выразить свою абсолютную поддержку военной операции, проведенной американскими силами в Сирии», - написано в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента Польши. Анджей Дуда подчеркнул, что действия США стали реакцией на использование войсками Асада химического оружия против мирного населения. «Цивилизованный мир не мог остаться равнодушным к такому варварству», - полагает президент.

«Польша всеми силами осуждает преступления, совершенные против мирных граждан, и призывает международное сообщество увеличить участие в действиях по возвращению мира в Сирию», - заявил президент Дуда. Он также подчеркнул, что Польша стремится стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, чтобы «громко заявлять о нарушениях международного законодательства и страданиях людей во время конфликтов в разных частях мира».