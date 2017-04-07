закрыть
7 апреля 2017, пятница, 18:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Президент Польши поддержал действия США в Сирии

1
  • 7.04.2017, 15:50
  • 6,142
Анджей Дуда
Фото: agencja gazeta

Цивилизованный мир не мог остаться равнодушным к варварству диктатора Асада.

Президент Польши Анджей Дуда поддержал действия США в Сирии. В своем комментарии по поводу авиаудара, нанесенного американскими силами по аэродрому сирийской авиации, президент отметил, что Польша полностью поддерживает действия США, направленные на урегулирование конфликта в Сирии, сообщает «Радио Польша».

Президент добавил, что США сообщили Польше о деталях операции. По приказу президента глава Бюро национальной безопасности подготовит детальный доклад о ситуации.

«Как президент Польши, я хотел бы выразить свою абсолютную поддержку военной операции, проведенной американскими силами в Сирии», - написано в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента Польши. Анджей Дуда подчеркнул, что действия США стали реакцией на использование войсками Асада химического оружия против мирного населения. «Цивилизованный мир не мог остаться равнодушным к такому варварству», - полагает президент.

«Польша всеми силами осуждает преступления, совершенные против мирных граждан, и призывает международное сообщество увеличить участие в действиях по возвращению мира в Сирию», - заявил президент Дуда. Он также подчеркнул, что Польша стремится стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, чтобы «громко заявлять о нарушениях международного законодательства и страданиях людей во время конфликтов в разных частях мира».


Мнение

Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата