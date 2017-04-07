Ученые определили самый счастливый возраст в жизни

Ученые определили самый счастливый возраст в жизни7
- 7.04.2017, 15:59
- 7,469
В ходе исследования специалисты проанализировали данные об уровне счастья 23 тысяч респондентов.
Ученые из Лондонской школы экономики и политических наук определили самый счастливый возраст в жизни. В ходе исследования (перевод – nv.ua) специалисты проанализировали данные об уровне счастья 23 тысяч респондентов из Германии в возрасте от 17 до 85 лет. Участники исследования отвечали на вопросы ученых о своем уровне удовлетворенности жизнью дважды с интервалом в пять лет.
Результаты исследования показали, что самым счастливым возрастом в жизни человека является 23 года и 69 лет.
Ученые предположили, что в 23 года уровень удовлетворенности жизнью возрастает по причине начала карьеры и свободы, которая позволяет реализовывать планы и идеи, воплощая мечты в жизнь.
В свою очередь, в 69 лет уровень счастья растет в связи с тем, что человек уходит на пенсию и больше не должен работать.