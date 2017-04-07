Ученые определили самый счастливый возраст в жизни 7 7.04.2017, 15:59

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В ходе исследования специалисты проанализировали данные об уровне счастья 23 тысяч респондентов.

Ученые из Лондонской школы экономики и политических наук определили самый счастливый возраст в жизни. В ходе исследования (перевод – nv.ua) специалисты проанализировали данные об уровне счастья 23 тысяч респондентов из Германии в возрасте от 17 до 85 лет. Участники исследования отвечали на вопросы ученых о своем уровне удовлетворенности жизнью дважды с интервалом в пять лет.

Результаты исследования показали, что самым счастливым возрастом в жизни человека является 23 года и 69 лет.

Ученые предположили, что в 23 года уровень удовлетворенности жизнью возрастает по причине начала карьеры и свободы, которая позволяет реализовывать планы и идеи, воплощая мечты в жизнь.

В свою очередь, в 69 лет уровень счастья растет в связи с тем, что человек уходит на пенсию и больше не должен работать.