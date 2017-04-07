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В Беларуси в четвертый раз за месяц дорожает топливо

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  • 7.04.2017, 16:14
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Топливо с завтрашнего дня дорожает еще на 1 копейку.

В четвертый раз с 11 марта в Беларуси повышается цена на топливо. Каждый раз подорожание происходит всего на 1 копейку. После двухлетней паузы, когда стоимость топлива в стране не менялась, оно прибавляет в цене 4 копейки за месяц, пишет onliner.by.

Водителей заботит периодичность изменения цены. Иначе говоря, сколько еще недель бензин и дизельное топливо будет прибавлять по копейке?

Водителям следует быть готовыми к тому, что с завтрашнего дня 1 литр АИ-95 будет стоить 1 рубль 23 копейки, АИ-92 — 1 рубль 15 копеек, ДТ — 1 рубль 27 копеек.


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