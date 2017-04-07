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Французский политолог: Трамп показал себя президентом мира

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  • 7.04.2017, 16:41
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Дональд Трамп
Фото: Li Muzi / ZUMA

Ракетный удар по авиабазе Асада стал сильным сигналом авторитарным режимам.

Президент США Дональд Трамп, приняв решение о нанесении ракетного удара по сирийскому аэродрому Шайрат, проявил себя «президентом мира», считает французский политолог и специалист по США Жан-Эрик Брана.

Решение Трампа о нанесении ракетных ударов по сирийской правительственной базе эксперт считает «сильным сигналом, который послан, с одной стороны, Ирану, но также и Северной Корее».

«Сегодня утром для нас (по среднеевропейскому времени – ред.), а в США это был вечер, Дональд Трамп показал себя президентом мира — супермогущественным и решительно настроенным», — заявил Брана в пятницу в эфире телерадиокомпании RTBF (перевод – ria.ru).

Напомним, что США выпустили 59 ракет Tomahawk по авиабазе сил диктатора Башара Асада в Сирии. Они были выпущены с военных кораблей по единственной цели - аэродрому Шайрат, который находится в провинции Хомс на западе Сирии.


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