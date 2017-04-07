Кубок Дэвиса: Беларусь ведет 2:0 во встрече с Австрией 3 7.04.2017, 16:24

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Илья Ивашко принес команде второе очко, обыграв Юргена Мельцера.

Белорус Илья Ивашко обыграл австрийца Юргена Мельцера во втором поединке 2-го круга I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса — 7:6, 6:3, 4:6, 7:6. Таким образом, после первого дня сборная Беларуси ведет в матче — 2:0. 8 апреля пройдет парная встреча, пишет pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — АВСТРИЯ — 2:0

Егор Герасимов (263) — Геральд Мельцер (109) — 6:3, 6:3, 6:3

Илья Ивашко (172) — Юрген Мельцер (156) — 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 7:6 (7:1)