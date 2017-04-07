Вишенки на торте из «Томагавков» 2 Андрей Шипилов

7.04.2017, 17:00

Фото: Getty Images

Российское руководство допускает в своих заявлениях слишком много «оговорок по Фрейду».

Когда российские официальные лица врут по заранее утвержденному плану, то получает красиво и достоверно. Но когда они врут по следам горячих событий без подготовки, возникают всякие интересные оговорки, дающие богатую пищу для размышлений

Итак! Давайте просто пробежимся по верхам!

США нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе ВВС Асада (террористическая организация, разрешенная в России), той самой, с которой взлетали самолеты, применившие химическое оружие против гражданского населения. Это состоявшийся факт!

Над остальным имеет смысл поразмыслить. Всякое возмущение Российского МИДа и лично великого вождя, резкие заявления — это понятно и не интересно. Интересны оговорки, допущенные сгоряча российскими официальными лицами.

Ну, например, начальник российского МИД товарищ Лавров (Loverow), сказал очень странную вещь…

«Что касается жертв среди российских военнослужащих, то о них ничего не известно. Судя по всему, таких жертв нет», - цитирует Лаврова "Интерфакс".

Ну я понял бы, если бы товарищ Лавров, как обычно сказал бы, что «российские военные не могли погибнуть, потому что их там нет». Но ведь эта ваша оговорка, товарищ Лавров «судя по всему, таких жертв там нет», однозначно подразумевает, что они на этой базе все же были, при том, что официально «их там нет».

И тогда у меня сразу возникает вопрос, если российские военные, как выясняется, «там были», то какие именно летчики находились за штурвалами самолетов, применивших химическое оружие, асадовские или путинские? А если сопоставить этот вопрос с крайне нервным поведением России в совбезе ОНН и накладыванием вето на резолюцию, осуждающую применение химического оружия Асадом, то сразу возникает другой вопрос: «А может Россия и вправду точно знала, что Асад тут не при делах?»

Или вот, такой момент. Сразу после атаки, российские СМИ, все как один радостно констатировали о том, что Асад успел перед бомбардировкой «убрать с авиабазы большую часть самолетов». Если сопоставить это с информацией, которая была распространена в западных СМИ о том, что США заранее предупредили РФ о том, что нанесут удар по базе, то выводы напрашиваются очевидные. Но даже не в этом дело! Пикантной вишенкой на торте является то, что спустя несколько часов выяснилось, что самолеты таки убрать с базы не успели. Хотели убрать, но не успели: арабские агентства сообщают, что уничтожено, не менее пятнадцати единиц самолетов.

Вопрос к российским СМИ: А откуда вы узнали, что «должны были убрать»?

Ой, братцы, боюсь, что США уже никогда не будет вас предупреждать о своих действиях…

И все бы ничего, но представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков возьми да и ляпни сегодня на пресс-конференции о том, что России теперь придется усилить свое ПВО в Сириии, чтобы эффективнее защищать сирийские военные объекты.

И я сразу вспомнил, что в Сирии же есть российское ПВО! И С-300 и даже С-400, и еще чего-то. Я вообще-то в таких делах слабо разбираюсь, но хорошо помню, что по этому поводу писала российская пресса. Помню, когда российские военные говорили про отправку в Сирию ракет С-300 и С-400, то твердо обещали, что ни один волос не упадет с асадовских военных объектов, потому что если США решат атаковать, то системы ПВО, что Россия поставила Асаду, американские ракеты собьют.

Вот у меня вопрос, а что, собственно случилось? Эти самые С-300 и С-400 были поставлены в Сирию только в газетных заголовках? Или были поставлены взаправду, но оказались непригодными? Или Асад получил эти ракеты, но продал все с наваром какой-нибудь Хизбалле? А может они вообще, только на бумаге работают эти С-300 и С-400? Вот вы их живьем, кроме как по телевизору видели? Я тоже —нет!

И вот еще, тот же самый товарищ Конашенков, на той же самой пресс-конференции рассказал о том, что половина американских томагавков до места назначения не долетела и упала где-то по дороге. «Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет Tomahawk, запущенных Вооруженными силами США по авиабазе в Сирии», — заметил генерал.

Ну что ж это мне понятно. Если российские «калибры» падают по дороге и не долетают, то и американским «томагавкам» почему бы не падать. Меня вот заинтересовало только вот это самое «Российские средства контроля». Решил копнуть поглубже. И вот что оказалось. Информацию о том, что только часть томагавков могла долететь до цели озвучило в виде версии агентство «Аль-Масдар» из ОЭА, со ссылкой на «анонимный источник в Сирийской армии». Вот, собственно и все «российские средства контроля», других нет.

Ну и в заключение — еще одна вишенка на торте. Товарищ генерал, как и ранее товарищ Лавров, тоже допустил оговорку. «В Сирии не будут принимать решение об ответе на удар США без участия России», заметил генерал. И, вы знаете, странное дело, никто из присуствующих журналистов не попросил уточнить, какой именно смыл вложил генерал в слова «без участия России».

Если «не отвечать на удар США не спросил предварительно разрешение у России», то сразу возникает вопрос, «А что разве Россия руководит Сирией?»

А если «не отвечать на удар США без участия российской армии», то сами понимаете…

Товарищ Генерал, вы что имели ввиду-то?

Андрей Шипилов, facenews.ua