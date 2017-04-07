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Минобороны Украины обеспокоено учениями «Запад-2017»

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  • 7.04.2017, 17:18

Об этом первый заместитель министра обороны Украины заявил на встрече с заместителем генерального секретаря NATO.

Министерство обороны Украины выразило обеспокоенность будущими белорусско-российскими стратегическими военными учениями «Запад-2017». Об этом первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил 6 апреля в Киеве на встрече с заместителем генерального секретаря NATO Роуз Геттемюллер, передает «Еврорадио».

Также Руснак сообщил, что Украина взяла курс на проведение глубокой оборонной реформы и приведение сил обороны к стандартам NATO. Основной акцент при этом делается на реформе управления силами безопасности и обороны Украины, а также системы подготовки Вооруженных сил Украины по стандартам NATO.

Как сообщалось ранее, учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября.

Некоторые представители Украины выражают опасение, что учения могут быть лишь прикрытием для российской агрессии в Украину со стороны Беларуси.


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