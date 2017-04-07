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Стали известны дата и время открытия Reserved в Минске

  • 7.04.2017, 17:28

На открытии выступит группа Naviband.

15 апреля в Минске откроется первый магазин польского бренда одежды «Reserved». В минском торговом центре «Galleria» уже завершаются последние работы по оформлению торгового зала, пишет nn.by.

Информацию об открытии подтвердила компания «Rapa», которая и заключала договор с польской компанией. Также представители компании поделились информацией о праздничном открытии:

«15 апреля в 13:30 состоится торжественное открытие магазина. Сначала будет перерезание ленты, выступят представители компаний. Далее будет праздничная программа — показы одежды, выступления Naviband и Tео. Все это продлится до пяти-шести вечера».

В компании отметили, что в день открытия будут скидки.

Пока неизвестно, какая именно коллекция будет представлена. В двухэтажном магазине будут отделы для детей, подростков, молодежи и пожилых людей.

Что касается магазина «Сropp», который также должен открыться в «Galleria», то о дате его открытия не известно.


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