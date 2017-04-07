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Америка и хулиганы

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  • Валерий Портников
  • 7.04.2017, 17:48
Валерий Портников

Как президент США Дональд Трамп превратил Путина в «слабака».

Теперь уже не американский президент выглядит «слабаком», над которым может насмехаться российское телевидение, а сам Путин.

Когда президент Российской Федерации Владимир Путин - пусть даже устами своего пресс-секретаря - называет ракетный обстрел сирийского аэродрома «агрессией», он прибегает к привычной уже для российского политического руководства подмене понятий.

Соединенные Штаты не оккупируют территории Сирии.

Они не наносят удары по ее мирному населению. Все последние годы они безуспешно - безуспешно потому, что этому противодействуют Россия и Иран - пытаются добиться политического урегулирования в Сирии.

Удары по мирному населению Сирии наносит российская авиация.

Именно Владимир Путин вместе со своим ближайшим окружением несёт прямую ответственность за варварское уничтожение Алеппо, гибель женщин и детей, гуманитарную катастрофу в этом сирийском городе и в Сирии в целом.

Именно действия России по поддержке режима Башара Асада привели к многолетней Гражданской войне, бегству людей, миграционному кризису.

Нет никаких сомнений, что если бы Путин не поддерживал бы Асада, политический процесс в Сирии давно уже увенчался бы успехом. Да, возможно, еще не было бы мира - но и бомбежек и химического оружия тоже не было бы.

Путин может не считать свои действия в Сирии агрессией, потому что его армия появилась в этой несчастной стране по согласованию с режимом, который в Кремле считают «легитимным». Но тогда что российские войска делают в Крыму? Что российские войска делают на Донбассе? Может, оккупантов приглашали украинские власти? Парламент? Правительство? Народ?

Если не по отношению к Сирии, то по отношению к Украине российский режим является самым настоящим, классическим агрессором и оккупантом. Но Путин, который в свое время обещал поставить украинских женщин и детей впереди российских оккупационных войск, кажется, никогда и не скрывал этого.

Кажется, скорее гордился этим обстоятельствам - тем, что может решать судьбы чужих стран и народов по праву сильного. Кажется, именно поэтому презирал бывшего американского президента Барака Обаму - за готовность к поиску политических решений.

И вот теперь оказалось, что в Вашингтоне готовы действовать оперативно, решительно и не интересуясь ни мнением России, ни ее возможной реакцией. Теперь уже не американский президент выглядит «слабаком», над которым может насмехаться российское телевидение, а сам Путин.

Неясно только, почему российский президент рассчитывал, что его собственные хулиганские выходки вечно будут оставаться безнаказанными.

Валерий Портников, espreso.tv


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