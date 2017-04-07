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Дмитрия Полиенко осудили на два года тюрьмы

  • 7.04.2017, 17:56
Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Участника акции велосипедистов «Критическая масса» повезли отбывать наказание прямо из суда.

Суд Заводского района Минска отменил отсрочку наказания общественному активисту Дмитрию Полиенко. Просто из здания суда его отвезли отбывать 2-летнее наказание, передает «Свабода».

12 октября 2016 года участник акции велосипедистов «Критическая масса» Дмитрий Полиенко был осужден на два года с отсрочкой. Его признали виновным в «нападении на милиционера».

После приговора Дмитрий Полиенко не раз участвовал в уличных акциях и получал различные сроки ареста. 7 апреля суд отменил отсрочку по прежнему приговору.


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