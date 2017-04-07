Польша возвращает программу Калиновского?2
- 7.04.2017, 18:22
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Польская стипендиальная программа возобновляется с целью поддержки репрессированных белорусских студентов.
Об этом сообщил содиректор Белорусского дома в Варшаве Алесь Зарембюк на своей странице в «Фейсбуке».
«Хорошая новость. По инициативе Роберта Тышкевича, заместителя председателя комиссии по иностранным делам польского Сейма, Польша возвращает программу имени Кастуся Калиновского с целью поддержки репрессированных белорусских студентов», - написал Алесь Зарембюк.
Na mój wniosek prog. stypendialny im.Kalinowskiego znowu ma objąć prześladowanych studentów na Białorusi. Obiecał mi to min.Jarosław Gowin.— Robert Tyszkiewicz (@RTyszkiewicz) 7 апреля 2017 г.
Программа Калиновского для белорусских студентов была учреждена 30 марта 2006 года в Варшавском университете премьер-министром Польши и ректорами высших учебных заведений этой страны. Первый набор в польские университеты по ней состоялся в июле того же года. Тогда на учебу было принято более 200 человек.
Целью программы являлось предоставление возможности окончания учебы в Польше тем студентам из Беларуси, которые были отчислены из белорусских вузов, арестованы либо по политическим причинам не могут там учиться.