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Польша возвращает программу Калиновского?

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  • 7.04.2017, 18:22
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Польская стипендиальная программа возобновляется с целью поддержки репрессированных белорусских студентов.

Об этом сообщил содиректор Белорусского дома в Варшаве Алесь Зарембюк на своей странице в «Фейсбуке».

«Хорошая новость. По инициативе Роберта Тышкевича, заместителя председателя комиссии по иностранным делам польского Сейма, Польша возвращает программу имени Кастуся Калиновского с целью поддержки репрессированных белорусских студентов», - написал Алесь Зарембюк.

Программа Калиновского для белорусских студентов была учреждена 30 марта 2006 года в Варшавском университете премьер-министром Польши и ректорами высших учебных заведений этой страны. Первый набор в польские университеты по ней состоялся в июле того же года. Тогда на учебу было принято более 200 человек.

Целью программы являлось предоставление возможности окончания учебы в Польше тем студентам из Беларуси, которые были отчислены из белорусских вузов, арестованы либо по политическим причинам не могут там учиться.


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