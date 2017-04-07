Шунто: Рано или поздно «Крумкачы» станут чемпионами Беларуси 7.04.2017, 18:17

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Руководитель «Крумкачоў» уверен, что клубу по силам в будущем выиграть белорусское первенство.

«Клуб разрастается, все потихонечку меняется, но мы не перестаем быть особенными. Я чувствую это. Конечно, нас немного придавила «беларуская рэчаіснасць». Золушка попала из сказки в реальный мир, но, по большому счету, ничего не изменилось. Мы все такие же открытые и добрые ребята, которые любят футбол и хотят побеждать.

У нас много энергии, которая вот-вот вырвется на свободу. Рано или поздно мы все равно станем чемпионами Беларуси с «Крумкачамі». Это моя цель. Мне не столько хочется сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Просто есть огромное желание стать лучшим в Беларуси», — сказал Шунто в интервью «Трибуне».