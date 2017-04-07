«Газета Слонимская» вернулась в киоски «Белсоюзпечати» 1 7.04.2017, 18:36

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Издание вернулось в киоски после 11 лет запрета.

В течение последних 11 лет «Газета Слонимская» не имела возможности распространяться через киоски «Белсоюзпечати». Приобрести ее в Слонимском, Зельвенском, Дятловском и Мостовском районе можно было только у частных распространителей, передает «Радыё Рацыя».

Жители Беларуси уже могут свободно приобрести ее в киосках. Кроме «Газеты Слонимской» в киосках также появились газеты «Новы Час» (Минск), «Борисовские новости» (Борисов) и «Intex-press» (Барановичи).

Напомним, вопрос возвращения независимых СМИ в киоски «Белсоюзпечати» обсуждался на встрече Лукашенко с главным редактором «Народной воли» Иосифом Середичем.