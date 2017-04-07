Лукашенко: Не следует давать деньги ученым 80 7.04.2017, 18:41

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Фото: Getty Images

Диктатор заявил, что деньги будут выделять ученым за результат.

Об этом диктатор заявил сегодня на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки в НАН Беларуси, передает БелТА.

Во время совещания был затронут вопрос оплаты труда ученых. По мнению Лукашенко, «не следует давать деньги просто так», их надо заработать.

Вместе с тем в оплате труда ученых не должно быть уравниловки. Лукашенко заявил, что «ориентироваться нужно на то, чтобы платить больше, но за результат».