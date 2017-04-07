В Польше поезд столкнулся с грузовиком 7.04.2017, 18:56

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Фото: Grzegorz Suteniec /PAP

В результате аварии в районе города Озимек в Опольском воеводстве 18 человек были госпитализированы.

18 человек пострадали в результате столкновения скоростного поезда Pendolino и грузовика на юге Польши. В поезде ехали 300 человек, сообщает onet.pl.

Для эвакуации раненых были задействованы вертолеты. Представители железной дороги рассказали, что на переезде работала звуковая и световая сигнализация.

Польша начала эксплуатацию скоростных поездов Pendolino седьмого поколения в 2014 году. Технически эти поезда способны развивать скорость 250 км/ч.