В Польше поезд столкнулся с грузовиком
- 7.04.2017, 18:56
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В результате аварии в районе города Озимек в Опольском воеводстве 18 человек были госпитализированы.
18 человек пострадали в результате столкновения скоростного поезда Pendolino и грузовика на юге Польши. В поезде ехали 300 человек, сообщает onet.pl.
Для эвакуации раненых были задействованы вертолеты. Представители железной дороги рассказали, что на переезде работала звуковая и световая сигнализация.
Польша начала эксплуатацию скоростных поездов Pendolino седьмого поколения в 2014 году. Технически эти поезда способны развивать скорость 250 км/ч.
Przybywa ciężko rannych. Już 7 osób odniosło poważne obrażenia zagrażające życiu, w sumie jest 15 rannych i… https://t.co/p2okM39Mbu #Opole pic.twitter.com/V3GnkA8oCp— Opole News (@opolenews) 7 апреля 2017 г.