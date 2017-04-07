Бельгийцы нашли способ получать биотопливо из травы 2 7.04.2017, 19:34

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Ученые Гентского университета сумели из травы получить источник энергии.

Об этом сообщает agroportal.ua со ссылкой на Agroxxi.

Как рассказал исследователь Уэй Черн Хор, до недавнего времени трава использовалась, прежде всего, как корм для животных. Но изобилие травы делает из нее превосходный источник энергии.

Исследователями была проведена предварительная обработка травы. При помощи бактерий из сахаров, входящих в состав травы, была получена молочная кислота и ее производные. Из молочной кислоты, как промежуточного химического вещества, можно получить другие соединения, к примеру, биоразлагаемую пластмассу или топливо. Ученые же использовали ее для получения капроновой кислоты, а последнюю преобразовали в декан, который может быть применен как авиатопливо.

Вместе с тем ученые обратили внимание, что на пути реального превращения травы в биотопливо предстоит еще много работы. В ходе исследования было получено лишь несколько капель биотоплива. Еще одним препятствием является то, что процесс его получения весьма дорогостоящий. Помимо этого предстоит адаптация двигателей к новой разновидности топлива.

В заключение Хор отметил, что если при поддержке делового мира работы будут продолжены и процесс оптимизирован, то вероятно спустя время человечество сможет пользоваться самолетами, использующими биотопливо из травы.