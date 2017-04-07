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Активист из Гродно: В милиции я не встретил сторонников Лукашенко

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  • 7.04.2017, 20:18
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Эдвард Дмуховский заявил, что даже в милицейских рядах люди выступают против диктатора.

О Дне Воли и еще 14 днях в тюрьме «Свободе» рассказал гродненский активист и правозащитник Эдвард Дмуховский.

Эдварда Дмуховского осудили на 15 суток после «Марша нетунеядцев», который проходил в Гродно 15 марта. Дмуховский тогда выступал на площади Ленина. Сегодня его на свободе встречали друзья и журналисты.

Фото: svaboda.org

- Эдвард, как чувствуешь себя после 15 суток?

- Нормально чувствую себя, жаловаться не буду. Условия как в тюрьме - духота, жарко, но вода была даже теплая, выводили на прогулку. От еды я сразу отказался, написал заявление, я даже не попробовал их баланды, жил с того, что передавали друзья и родные с воли. Впрочем, мне так посоветовали сделать друзья. Спасибо всем, кто присылал мне письма, открытки, передачи. Это было очень важно для меня.

- С кем тебе приходилось сидеть вместе в камере?

- Контингент - бомжи, уголовники, дебоширы, мелкие хулиганы... Но ко мне они относились нормально, мол, что ты здесь делаешь, ты же сидишь ни за что. Впрочем, они все хорошо ориентируются в том, что происходит в стране. Кстати, им никто не приносил передач, я угощал их тем, что приносили мне, и им было очень приятно. Единственная проблема была, когда у них заканчивались сигареты. Тогда они попросту не находили себе места.

Фото: svaboda.org

- Как они ориентируются в том, что происходит в стране?

- Да, они, как и все люди, говорят, что Лукашенко уже надоел, что власть нужно менять, что он довел страну до ручки. Каждый рассказывал, как их сажают на сутки, как специально караулят, подставляют, а потом судят. Я много нового узнал о нашей милиции. И сторонников нынешней власти и правителя я здесь не встретил.

- А что касается тех людей, которые вас охраняли - они поддерживают власть?

- От них можно было услышать только грязную ругань, рев, крик непонятно ради чего. Я даже записывал их выражения, когда-нибудь опубликую. Система держится только на том, что наказывает человека, ничего другого она не дает: главное - унизить человека. А кого они поддерживают - трудно понять...

Фото: svaboda.org

- Ты сидел как раз в День Воли. Помнишь тот день?

- Да, помню. Меня как раз перебрасывали из одной камеры в другую, но я все время думал о том, что происходит в Минске, переживал. И потом понял, что мои волнения были небезосновательны. Но в душе я чувствовал, что именно сегодня День Воли.

- А как было с получением информации?

- Я хоть и запоздало, но получал газеты через передачи от друзей и родных. С собой взял несколько книжек и читал.

- О чем там думалось?

- Когда наконец все это закончится, когда закончится эта тюрьма в нашей стране! Там особенно очевидно, что все беды в нашем обществе от бездарного руководства, которое завело страну в такой тупик. Люди пьют от беспомощности, потому что не имеют работы и заработка. Вся проблема, что более чем за 20 лет своего господства они так и не дали возможности людям свободно работать, зарабатывать деньги. Они сделали из нашей страны сплошную тюрьму.

- За эти дни на свободе установилась настоящая весення погода. Там оно ощущалось?

- Да, здесь солнышко вовсю, приятно. А там, через решетку, оно совсем маленькое. И дышится здесь очень хорошо, воздух свежий. Поэтому нужно обязательно продолжать то, что делаем, и добиваться той Беларуси, о которой мы все мечтаем, чтобы это солнышко всегда светило нам в полной мере.


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