В Беларуси дешевеют официальные iPhone 7 5 7.04.2017, 20:29

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Цены станут ниже в среднем на 13−15%.

С 8 апреля в магазине Apple Premium Reseller i-Store начнут действовать новые розничные цены на iPhone 7 и iPhone 7 Plus. По данным ритейлера, снижение цен затронет все белорусские площадки, где смартфоны Apple продаются официально, передает tut.by.

Цены станут ниже в среднем на 13−15%. К примеру iPhone 7 с 32 ГБ встроенной памяти теперь будет стоить 1679 рублей. Вот все новые цены:

Новые iPhone 7 (PRODUCT) RED в красном корпусе начали продаваться сегодня. Их также можно будет купить по новым ценам.

В России официальный iPhone 7 сейчас стоит от 53 до 69 тысяч рублей (1770 — 2300 белорусских рублей по текущему курсу) в зависимости от объема памяти. Цены на iPhone 7 Plus варьируются от 63 до 79 тысяч российских рублей (2100 — 2640 белорусских рублей).