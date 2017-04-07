Сенат утвердил нового судью Верховного суда США 7.04.2017, 20:42

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Нил Горсач

Фото: AP

Его кандидатура была предложена президентом США Дональдом Трампом.

Сенат США утвердил Нила Горсача в качестве нового судьи верховного суда страны. Его кандидатура была предложена президентом-республиканцев Дональдом Трампом и не устроила многих представителей оппозиционной Демократической партии, передает ВВС.

До выдвижения в судьи Верховного суда Нил Горсач работал в апелляционном суде, расположенном в Колорадо. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что у него есть серьезные сомнения в его независимости.

Пост судьи Верховного суда США стал вакантным после смерти судьи Антонина Скалиа в прошлом году. Занимавший тогда пост президента США Барак Обама предложил своего кандидата, но он был заблокирован республиканцами в конгрессе.

Всего в Верховном суде США должно быть девять судей. До утверждения Горсача на пост девятого судьи в суде сохранялся паритет между судьями, выдвинутыми президентами-республиканцами, и судьями, выдвинутыми президентами-демократами.

Расклад сил в Верховном суде США очень важен для страны, так как зачастую именно он принимает окончательные решения по многим спорным вопросам.