В Минске автомобиль МЧС врезался в столб 2 7.04.2017, 21:06

В результате ДТП никто не пострадал.

Читатели «Онлайнера» видели последствия аварии на улице Козлова. Они рассказали, что автомобиль МЧС врезался в столб, на противоположной стороне улицы стояла другая машина с серьезными повреждениями.

— Улица Козлова между улицами Платонова и Ботанической. Судя по всему, машина МЧС врезалась в столб, — рассказал читатель.

— С другой стороны улицы машина с сильно разбитой передней частью, — добавил другой читатель.

В ГАИ Партизанского района сообщили, что машина МЧС двигалась по улице Козлова со стороны улицы Ботанической. Во встречном направлении, со стороны улицы Платонова, за рулем авто ехала девушка.

— По предварительной информации, девушка стала поворачивать налево. В этот момент произошло столкновение с машиной МЧС, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате ДТП никто не пострадал, проводится проверка.