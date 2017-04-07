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В Минске автомобиль МЧС врезался в столб

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  • 7.04.2017, 21:06

В результате ДТП никто не пострадал.

Читатели «Онлайнера» видели последствия аварии на улице Козлова. Они рассказали, что автомобиль МЧС врезался в столб, на противоположной стороне улицы стояла другая машина с серьезными повреждениями.

— Улица Козлова между улицами Платонова и Ботанической. Судя по всему, машина МЧС врезалась в столб, — рассказал читатель.

— С другой стороны улицы машина с сильно разбитой передней частью, — добавил другой читатель.

В ГАИ Партизанского района сообщили, что машина МЧС двигалась по улице Козлова со стороны улицы Ботанической. Во встречном направлении, со стороны улицы Платонова, за рулем авто ехала девушка.

— По предварительной информации, девушка стала поворачивать налево. В этот момент произошло столкновение с машиной МЧС, — рассказали в Госавтоинспекции. — В результате ДТП никто не пострадал, проводится проверка.


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