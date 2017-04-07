БАТЭ представит официальный гимн клуба на белорусском языке 1 7.04.2017, 21:15

Исполнит гимн 9 апреля на «Борисов-Арене» солист ансамбля «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко.

Перед воскресным поединком БАТЭ и «Минска» (начало игры в 17.00) состоится презентация гимна футбольного клуба БАТЭ, сообщает официальный сайт борисовчан. Эта песня на белорусском языке о клубе, Борисове и Борисовщине.

Автором слов стал Леонид Дранько-Майсюк, музыки — Саймон Новски, исполнителем — известнейший певец, солист ансамбля «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко, который лично представит эту композицию на лучшем стадионе страны 9 апреля.

В клубе БАТЭ надеются, что болельщикам гимн понравится и его исполнение трибунами превратится в традиционный ритуал перед домашними матчами «желто-синих».

— Давайте споем вместе уже перед первой в нынешнем году на «Борисов-Арене» чемпионатной игрой парней Александра Ермаковича! Для этого при входе на стадион каждому будет вручен флаер с текстом! — говорится в сообщении на официальном сайте ФК БАТЭ.

Там же выложена аудиозапись с фрагментом песни.