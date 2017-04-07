США расследуют возможное соучастие РФ в химической атаке в Сирии 1 7.04.2017, 21:21

После применения химоружия над местом, которое подверглось атаке, появился беспилотник, который принадлежал либо РФ, либо Сирии.

США изучают вопрос о возможном участии России в химической атаке в Сирии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на силы диктатора Башара Асада.

Об этом сообщает Associated Press (перевод - РБК) со ссылкой на высокопоставленных чиновников Пентагона.

По словам собеседников агентства, пожелавших остаться неизвестными, есть версия, что Россия не смогла проконтролировать использование сирийским правительством химического оружия. Собеседники рассказали, что после применения химического оружия над местом, которое подверглось атаке, появился беспилотник, который принадлежал либо России, либо Сирии.

Дрон вернулся, когда сирийцы уже направлялись в ближайшую больницу за помощью после атаки. Позднее на больницу была сброшена бомба, утверждают собеседники. Источники отмечают, что, не исключено, что бомбардировка больницы могла быть попыткой скрыть доказательства химической атаки.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва не смогла добиться выполнения соглашения об уничтожении химического оружия в Сирии, заключенного в 2013 году. Он также выразил мнение, что российские власти или замешаны в нарушении этого соглашения, или неспособны осуществить его.

О предполагаемой химической атаке в города Хан-Шейхун провинции Идлиб 4 апреля сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам. Сообщалось, что были сброшены бомбы, предположительно начиненные газом. Жертвами предполагаемой химической атаки стали более 80 человек, еще свыше 500 человек пострадали. США и ряд других стран Запада возложили ответственность за атаку на силы диктатора Башара Асада.