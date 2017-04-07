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Лукашенко назвал новую стоимость российского газа

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  • 7.04.2017, 21:43

Минск в 2017 году будет платить за российский газ по текущему контракту 130 долларов за тысячу кубов.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил в пятницу, что Минск в 2017 году будет платить за российский газ по текущему контракту 130 долларов за тысячу кубов, передает БелТА. При этом он заявил, что правительства двух стран сейчас ведут переговоры о формировании цены на газ для Беларуси в российских рублях.

«Цена природного газа не котируется на международных рынках, как нефть. Природный газ по своей цене всегда привязывался к нефти. Падает цена на нефть - падает цена на природный газ. По той формуле, по которой мы работали с россиянами, мы должны были платить до $100 за тысячу кубометров газа», - пояснил диктатор.

Однако российская сторона решила увеличить стоимость до $130, аргументируя это тем, что Беларусь будет все равно платить минимальную ставку в сравнении с мировыми расценками. «Такой цены в мире нет - это действительно правда. Но правда ведь и в том, что мы в «союзном государстве», у нас один рынок, мы должны иметь равные условия для людей, субъектов хозяйствования. Как могут наши теплицы, получая природный газ за $150-170, конкурировать с их теплицами, которые за $40-60 живут», - привел пример Лукашенко.

По его словам, Владимир Путин ответил, что не желает ухудшения экономической ситуации в Беларуси, которая для России является главным «союзником». Однако российская сторона все-таки предложила завершить в текущем году выполнение контракта с «Газпромом», в котором цена на газ указана в размере $130 за 1 тыс. куб.м. Тогда стороны пошли на компромисс и договорились о компенсации за счет реэкспорта нефти: так, в течение ближайших лет денежные средства перетаможки 6 млн т нефти ежегодно будут поступать в бюджет Беларуси. «Это выгодно. Путин у меня спрашивает: «Ты знаешь, сколько это в этом году будет? Полмиллиарда долларов», - рассказал диктатор.


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