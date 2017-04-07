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Google выпустил дизайнерскую водку

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  • 7.04.2017, 21:58

Элитная водка в оригинальной упаковке выпущена польским проектом компании Google - Google Campus Warsaw.

Польский проект компании Google - Google Campus Warsaw и местная дизайнерская студия Redkroft выпустили совместный продукт - элитную дизайнерскую водку в оригинальной упаковке. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на сайт студии.

«Природа этого подарка связана с историей Google Campus Warsaw. На протяжении десятилетий здание Koneser, в котором находится Campus Warsaw, было сердцем водочной фабрики. Теперь это пространство наполнено опьяняющей страстью стартапов», - пояснили в дизайнерской студии.

Отмечается, что водка выпущена «для особых случаев». Упаковка для каждой бутылки собирается вручную.

Компания Google открыла центр инновационных идей Campus Warsaw в 2015 г. Он стал пятым представительством Google в мире. Campus Warsaw расположен на территории бывшего водочного завода «Конесер» на варшавской Праге, где сейчас находится Современный культурный центр Centrum Praskie Koneser.


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