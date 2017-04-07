В Беларуси откорректировали визовые правила 7.04.2017, 22:27

Иностранцам из благополучных в миграционном плане стран станет проще получить визу в аэропорту Минска.

В Беларуси упростили порядок выдачи въездных виз иностранцам из благополучных в миграционном отношении стран в Национальном аэропорту «Минск». Об изменениях в визовых правилах сообщает сайт «совмина».

Постановление правительства от 6 апреля № 253 упрощает выдачу въездных виз иностранцам из благополучных в миграционном отношении стран в Национальном аэропорту «Минск».

Полномочия должностных лиц главного консульского управления МИД расширили. Теперь они могут применять льготы, рассматривая ходатайства граждан благополучных в миграционном плане государств.

Так, определенные документы визовой поддержки, которые указаны в визовых правилах, могут быть приняты в копиях по факсу или другим каналам связи.

Требование обязательного представления документов визовой поддержки может не соблюдаться при оформлении краткосрочных въездных виз на срок до 30 суток. Это касается деловых поездок, участия в спортивных или культурных мероприятиях, поездок по частным делам.

Краткосрочные въездные визы для приезжающих с туристическими целями разрешается выдавать на основании подтвержденной брони в отелях и других местах размещения туристов. Подавать документ можно по факсу или другим каналам связи на срок подтвержденной документально брони, но не более 10 суток.

Также определен порядок выдачи и оформления двукратной выездной-въездной визы. О том, что такие визы появятся, сообщалось в начале года. Раньше выдавали только однократные и многократные.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.