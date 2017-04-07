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Российского активиста Алексея Полиховича депортировали из Беларуси

  • 7.04.2017, 22:34

Активиста обвинили в том, что он 25 марта «нес какой-то флаг и выкрикивал лозунги на белорусском языке».

Фигуранта «болотного дела», россиянина Алексея Полиховича, арестованного на 12 суток после митинга в Минске 25 марта, депортировали из Беларуси. Об этом активист рассказал на своей странице в Facebook.

Как уточнил Полихович, в настоящий момент он уже находится в Москве. «Хочу похвалиться — я теперь персона нон-грата на 10 лет», — также сообщил он, отметив, что «так цел и невредим». «А вот люди в Минске еще сидят. Свободы и им, и нам», — заключил Полихович.

Об аресте российского активиста в Беларуси стало известно ранее, 27 марта. Суд Октябрьского района Минска, по словам отца фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича-старшего, установил, что россиянин «нес какой-то флаг и выкрикивал лозунги на белорусском языке». «Но белорусского языка он не знает», — отмечал родственник активиста.


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