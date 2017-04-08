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Госсекретарь США разочарован реакцией Москвы на удар по сирийской авиабазе

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  • 8.04.2017, 8:07
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Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон разочарован, но не удивлен критикой России на ракетный удар, нанесенный по сирийской авиабазе Шайрат.

Такая реакция, по словам главы Госдепа США, демонстрирует, что Россия по-прежнему поддерживает правительство Башара Асада - "режим, который осуществляет такие ужасные удары по собственному народу".

В ночь на 7 апреля США выпустили 59 ракет "Томагавк" по авиабазе Шайрат, которая находится в провинции Хомс на западе Сирии.

В Вашингтоне полагают, что именно с нее сирийские правительственные войска совершили атаку с использованием запрещенного оружия.

Совет безопасности России квалифицировал ракетные удары США как акт агрессии, противоречащей международному праву.


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