Лукашенко: Без взяток нельзя ни в Питер, ни в Москву проехать 29 8.04.2017, 8:26

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Диктатор пожаловался, что «невозможно проехать на территорию России».

Правители Беларуси и России на переговорах в Санкт-Петербурге договорились «разобраться с жульем», которое препятствует поставкам белорусской сельхоз продукции, заявил Александр Лукашенко на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки в Минске в пятницу.

«Ну что это за отношение к белорусам? Мы везем вам товары, вы останавливаете их. Без взяток невозможно ни в Питер, ни в Москву проехать», цитирует диктатора «Интерфакс».

Лукашенко также обратил внимание Путина на необоснованно жесткие санкции со стороны российских контролирующих органов к целым регионам Беларуси.

«Ладно, вы обнаружили на каком-то предприятии какую-то сальмонеллу или какую-то заразу, зачем вы всю Минскую область закрываете?» - поинтересовался Лукашенко у Путина. Президент России, по словам Лукашенко, пообещал снять этот вопрос. «Начали разбираться. Я думаю, решим этот вопрос», - отметил диктатор.

«Невозможно проехать на территорию России. Заезжаешь - гаишникам 10 тыс., сельхознадзор – 40 тыс., транспортная инспекция – 40 тыс., в Питер приезжаешь – еще 40 тыс. Мы все эти схемы вычленили», - продолжил Лукашенко.

«Будем разбираться вместе. Мы не можем платить взятки, у нас государственные предприятия – за такие взятки можно самому в тюрьму угодить», - сказал Лукашенко.

«Мы договорились по спецслужбам, которые будут заниматься наведением порядка на границе», - резюмировал правитель.