Джордж Клуни переселил соседей в отель на время ремонта в своем доме 7 8.04.2017, 8:32

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Джордж Клуни

Фото: Википедия

Актер также оплатил соседям недельный отдых на греческом острове Корфу.

Актер Джордж Клуни отселил своих соседей в отель на время ремонта своего дома в деревне Соннинг (графство Беркшир, Англия). Об этом в субботу, 8 апреля, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Клуни приобрел особняк еще в 2014 году, и вскоре там развернулась грандиозная реконструкция, включая сооружение 20-метрового бассейна и кинотеатра на 12 мест. Кроме того, на участке появилась тысяча взрослых деревьев.

После того как соседи пожаловались на постоянную грязь от грузовиков, кинозвезда пошел навстречу и оплатил им шесть недель проживания в фешенебельном отеле, недельный отдых на греческом острове Корфу, а также выплатил компенсацию в 30 тысяч фунтов (37 тысяч долларов). Кроме того, Клуни оплатил чете аренду особняка до окончания ремонта, а также купил им новый пылесос.