В Минске состоялось заседание БНК

В Минске состоялось заседание БНК2
- 8.04.2017, 8:36
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7 апреля в Минске состоялось первое после 25 марта заседание Белорусского Национального Конгресса.
На заседании члены Конгресса подвели итоги кампании «Власть - народу», которая прошла в марте в белорусских городах, а также в Минске, передает «Радыё Рацыя».
Выступающие заявили, что народ Беларуси крайне недоволен деятельностью нынешней власти по всем ее направлениям.
О стратегии дальнейших действий БНК рассказали Николай Статкевич и Геннадий Федынич. Члены БНК также говорили о необходимости защиты политзаключенных, решили ряд других вопросов.