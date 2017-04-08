В Минске состоялось заседание БНК 2 8.04.2017, 8:36

3,168

7 апреля в Минске состоялось первое после 25 марта заседание Белорусского Национального Конгресса.

На заседании члены Конгресса подвели итоги кампании «Власть - народу», которая прошла в марте в белорусских городах, а также в Минске, передает «Радыё Рацыя».

Выступающие заявили, что народ Беларуси крайне недоволен деятельностью нынешней власти по всем ее направлениям.

О стратегии дальнейших действий БНК рассказали Николай Статкевич и Геннадий Федынич. Члены БНК также говорили о необходимости защиты политзаключенных, решили ряд других вопросов.