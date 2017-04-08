В Литве ожидают провокаций и нападения с территории Беларуси 7 8.04.2017, 9:15

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Источник: delfi.lt

Беларусь под управлением Лукашенко – фактор риска для безопасности стран ЕС.

Департамент государственной безопасности и Второй департамент оперативных служб при министерстве обороны Литвы ежегодно, согласно закону, представляет оценку угроз национальной безопасности. Документ содержит оценку угроз, опасности и факторов риска для нацбезопасноти Литвы.

В эти отчеты ежегодно попадает и Беларусь, что не стало исключением и на этот раз. Однако сейчас тон документа и частота упоминаний Беларуси выглядят более серьезными. Следуя изложенной в документе информации, Россия остается главной угрозой для Литвы, однако Беларусь идет в тесной связи с Россией. Чуть ниже можно ознакомиться с введением в документ с кратким изложением тезисов. Всего 9 тезисов, Беларусь упоминается в 4 из них по порядку.

Charter97.org приводит выдержки из документа в переводе с литовского языка:

- Россия, которая стремится к агрессивному доминированию с регионе и смене глобального баланса сил, является самым главным источником для национальной безопасности Литовской Республики. С 2016 года российский президент продолжает укрепление своей власти, концентрируя все больше силы в своих руках. Агрессивная внешняя политика отвлекает внимание жителей от экономического кризиса в России и растущих социальных проблем. Россия стремится укрепить свое мировое значение и все агрессивнее вмешивается во внутреннюю и внешнюю политику других государств с целью оказать на них влияние в выгодном для себя направлении.

- Системная зависимость Беларуси от России остается фактором риска для национальной безопасности Литвы. Россия заинтересована расширять свое влияние в Беларуси, обеспечивая защиту своих интересов, в первую очередь, военных. В случае конфликта с НАТО Россия может использовать свои инструменты влияния в Беларуси как против самой Беларуси, так и против соседних государств.

- В 2016 году российские и очень тесно с ними сотрудничающие белорусские разведывательные службы продолжали активную и агрессивную деятельность против Литвы. Российские разведывательные службы с помощью тайных шпионских операций и операций по оказыванию влияния против Литвы преследовали цели внешней политики России. В связи с проходившими в 2016 году выборами в Сейм российские разведслужбы особенно стремились к сбору информации о внутриполитических процессах, а на территории России вербовали даже не имеющих возможности для разведки жителей Литвы. Белорусские разведслужбы вербовали прибывающих в Беларусь литовцев, собирали информацию о военной и другой стратегической инфраструктуре Литвы.

- В 2016 году экономическая политика России в отношении Литвы не по сути не изменилась. (...) Наибольшую опасность для энергетической безопасности вызывают не соответствующие интересам Литвы энергетические проекты третьих стран – строительство Островецкой АЭС в Беларуси и попытки возобновить проект Балтийской АЭС в Калининградской области.

За Россией — Беларусь

В главе «Политическая и военная безопасность» Россия является главным объектом, далее следует Беларусь. Отдельная глава носит название «Риск для Литвы, связанный с внутренней и внешней политикой Беларуси».

«Беларусь является авторитарным государством, системно зависящим от России в политической, экономической и военной сферах. В 2016 году Александр Лукашенко не провел необходимых экономических и административных реформ, не было достигнуто прогресса в сфере прав человека. Попадание двух оппозиционных кандидатов в парламент Беларуси (после 20 лет перерыва) в ходе выборов политически не значимы», - сказано в документе.

«Белорусская экономика в данный момент находится в рецессии, поэтому стране трудно поддерживать социальные гарантии для своих граждан. (...) Ухудшающаяся экономическая ситуация приводит к росту недовольства жителей сложившейся ситуацией. Правящий режим пресекает попытки выражения критического мнения», - говорится в документе.

«Россия стремится сохранить и увеличить свое влияние в Беларуси, которая находится под сильным воздействием информационного пространства России. В 2016 году в Минске был открыт мультимедийный пресс-центр «Спутник» и уже третий в Беларуси научно-культурный центр «Россотрудничества». В Беларуси в данный момент работает около 100 прокремлевских организаций, которые распространяют идеологию «русского мира», организуют культурные, исторические, спортивные мероприятия, финансируемые структурами Кремля. Из нескольких десятков работающих в Беларуси военно-патриотических клубов шесть ведут свою деятельность в Гродненской области, на приграничье Литвы и Польши. К примеру, клубы «Неманских казаков».

Военно-патриотические клубы поддерживают тесные отношения с Белорусской православной церковью (входящей в Московский патриархат), проводят военизированные лагеря для молодежи, во время которых молодые люди тренируются на военных базах России и Беларуси.

Не исключена возможность, что действующие в Беларуси члены военизированных организаций, поддерживающие идеи «русского мира», могут быть мобилизованы для поддержки военных действий России или подготовки провокаций, в первую очередь, в самой Беларуси, но также и против стран Балтии».

В этой главе также сказано, что в условиях экономических споров России и Беларуси «белорусский режим на фоне угрозы из России стремится представить себя в качестве единственного гаранта белорусской государственности». В качестве иллюстрации в цифрах, ДГБ приводит следующие данные по Беларуси:

- Около 100 пророссийских организаций

- Три центра «Россотрудничества»

- По меньшей мере 20 военно-патриотических клубов, поддерживающих идеи «русского мира»

- 60% информационного пространства Беларуси составляют российские СМИ

- 2/3 белорусов доверяют российским СМИ

- Торговый оборот с Россией – около 50%

- Стопроцентная зависимость от российского газа

- 90-процентная зависимость от российской нефти.

Военная политика

Следующий раздел, полностью посвященный Беларуси, называется «Военная политика Беларуси»:

«Двусторонние трения не имеют влияния на военное сотрудничество России и Беларуси. Взгляд обеих государств на источник угроз по сути совпадает (НАТО, противоракетная защита НАТО), а Беларусь все еще считает Россию стратегическим партнером с сфере безопасности. Страны и далее развивают единую систему ПВО, проводят совместные военные учения, Россия укрепляет потенциал вооруженных сил Беларуси, на льготных условиях поставляется оружие. В 2016 году Беларусь получила от России всю предусмотренную в договорах военную технику и вооружение. (...) По словам белорусского военного руководства, в 2017 году в Беларусь должны прибыть первые российские истребители «Су-30», будут получены и другое необходимое вооружение и техника», - пишут авторы.

«Идет интенсивная подготовка в намеченным на осень общим крупномасштабным стратегическим военным учениям «Запад-2017», в ходе которых, вполне вероятно, вновь будут симулировать военный конфликт с НАТО», - констатируют в документе.

О спецслужбах

В разделе «Угрозы со стороны российских и белорусских разведывательных служб и служб безопасности» Беларуси также отведен отдельный раздел «Интересы и методы работы разведслужб и спецслужб Беларуси в Литве»:

«Опасность со стороны белорусских разведслужб в 2016 году для Литвы не снизилась. Белорусские разведслужбы вербовали прибывающих в Беларусь граждан Литвы, собирали информацию о военной и прочей стратегической инфраструктуре Литвы, тесно сотрудничали с секретными службами России. В 2016 году целями белорусских спецслужб в приграничье с Литвой были сотрудники системы внутренних дел, которые регулярно приезжали в Беларусь для приобретения более дешевых товаров или другими не служебными целями», - говорится в этом разделе.

«Белорусские спецслужбы стремились собирать разведывательную информацию, используя в том числе лиц, пересекающих границу Литвы и ведущих незаконную деятельность. Масштаб вербовки на границе, по сравнению с 2015 годом, снизился», - констатируют авторы документа, объясняя снижение показателей предпринятыми со стороны Литвы мерами.

«Сотрудничеству разведслужб России и Беларуси в 2016 году способствовала информационная и политическая изоляция российских чиновников в Литве (...) Необходимую информацию представители России стремились получить от имеющих больше возможностей белорусских чиновников», - также отмечается в документе.

«Основные сферы сотрудничества разведслужб России и Беларуси в 2016 году остались прежними: обмен информацией о внутренней, внешней и энергетической политике Литвы, общая разведывательная деятельность против Литвы и других стран ЕС и НАТО, военная разведка против Литвы и НАТО», - отмечают авторы документа.

Методы не изменятся

«В 2017 году цели белорусских разведслужб не изменятся. Белорусские разведслужбы будут продолжать вербовать агентов в правоохранительных органах Литвы и системе охраны края, а также будет искать для вербовки подходящие лица, которые могут быть использованы для лоббизма белорусских интересов. Сотрудничество разведслужб Беларуси и России против Литвы сохранится и останется зависимой от двухсторонних отношений обеих стран», - заключают авторы документа. Отдельно выделяют следующее:

«Хотя в своей работе против интересов стран НАТО и ЕС разведслужбы России и Беларуси тесно сотрудничают, действия России в Украине и страх, что похожий сценарий может повториться в Беларуси, обосновывает растущее недоверие со стороны КГБ Беларуси к российским разведслужбам. Недоверие вызывает и то, что разведслужбы России не считают КГБ Беларуси равноправным и достойным доверия партнером, развединформацией делятся ограниченно, либо она вообще не предоставлялась», - полагают в литовских спецслужбах.

Военная сфера

В разделе, посвященной разведдеятельности в оборонной сфере против Литвы, также не обошлось без упоминания Беларуси.

«В 2016 году активность разведывательных служб и служб безопасности России и Беларуси против оборонной системы Литвы (ОСЛ) не снизилась. Российские и белорусские службы тесно сотрудничают в ведении разведывательной деятельности против (ОСЛ), их цели, задачи и методы схожи», - говорится в документе.

Там же добавляют, что российские и белорусские чиновники, представители различных делегаций обмениваются собранной в ходе визитов и встреч информацией.

АЭС

В разделе «Не отвечающие интересам Литвы энергетические проекты третьих стран» Беларусь упоминается в связи с проектом Островецкой АЭС:

«Осуществляемое совместно с корпорацией «Росатом» строительство Островецкой АЭС, несмотря на произошедшие в 2016 году инциденты, шло в форсированном режиме, не придерживаясь международных требований к безопасности и игнорируя упреки со стороны Литвы обеспечить безопасность».

В тексте отмечается, что учреждения Беларуси и «Росатом» активно пытались усилить лоббистскую деятельность в странах ЕС и его учреждениях. Кроме того, указано, что белорусские власти будут и далее скрывать информацию об этом проекте.

«Попытки белорусских учреждений по ограничению негативной информации о развитии ОАЭС показывают, что в ближайшей перспективе Беларусь будет придерживаться позиции не предоставлять всей информации о ходе реализации проекта», - констатируют спецслужбы.

Выводы

В конце документа приводятся выводы, в которых также фигурирует Беларусь:

- Вероятно, в ближайшей перспективе режим Лукашенко продолжит многовекторную внешнюю политику. Развивая отношения с Западом, Минск будет демонстрировать, что Россия является основным его союзником, однако не единственным партнером. С целью сохранить видимость дееспособности Евразийского экономического союза, Беларуси будет оказываться прямая и непрямая помощь, однако лишь при обеспечении реального контроля над происходящими в Беларуси процессами. (...) Вероятно, что в ближайшей или среднесрочной перспективе Россия усилит влияние в Беларуси, ее позиция в отношении Беларуси станет жестче. (...) Не исключаются провокации и вероятность намеренных инцидентов на границе с Литвой и Польшей в ходе учений «Запад-2017».

- Исходящие со стороны разведывательных служб и служб безопасности России и Беларуси и вызовы национальной безопасности Литвы будут расти. Самой крупной угрозой и в ближайшей, и в долгосрочной перспективе станет осуществляемая с территории России деятельность российских спецслужб и кибернетическая разведка. В 2017 году белорусские спецслужбы продолжат вербовать сотрудников правоохранительных органов и системы охраны края Литвы, других лиц, которые могу послужить интересам Беларуси, а также будут продолжать и далее тесное сотрудничество с российскими спецслужбами.

- Усилия России (в случае Островецкой АЭС – совместно с Беларусью) по реализации проектов в Балтийском регионе и попытки сохранить слабеющие позиции «Газпрома» в Литве показывают готовность сохранить влияние в странах Балтии. (...).