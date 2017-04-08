Валерий Дайнеко исполнит новый гимн БАТЭ 8.04.2017, 9:19

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Валерий Дайнеко

В воскресенье перед матчем БАТЭ против "Минска" будет презентован гимн клуба-чемпиона.

"Перед воскресным поединком БАТЭ и "Минска" состоится презентация гимна ФК БАТЭ — песни на белорусском языке о нашем клубе, Борисове и Борисовщине. Автором слов стал Леонид Дранько-Майсюк, музыки — Саймон Новски, исполнителем — известнейший певец, солист ансамбля "Белорусские песняры" Валерий Дайнеко, который лично представит эту композицию на лучшем стадионе страны 9 апреля", — сообщает пресс-служба БАТЭ.