закрыть
8 апреля 2017, суббота, 10:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Валерий Дайнеко исполнит новый гимн БАТЭ

  • 8.04.2017, 9:19
  • 1,458
Валерий Дайнеко

В воскресенье перед матчем БАТЭ против "Минска" будет презентован гимн клуба-чемпиона.

  "Перед воскресным поединком БАТЭ и "Минска" состоится презентация гимна ФК БАТЭ — песни на белорусском языке о нашем клубе, Борисове и Борисовщине.   Автором слов стал Леонид Дранько-Майсюк, музыки — Саймон Новски, исполнителем — известнейший певец, солист ансамбля "Белорусские песняры" Валерий Дайнеко, который лично представит эту композицию на лучшем стадионе страны 9 апреля", — сообщает пресс-служба БАТЭ.


Мнение

Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата