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Алесь Мех: Морально я был подготовлен

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  • 8.04.2017, 9:28
Фото: racyja.com

Активист из Кобрина Александр Мех вышел на свободу после 7 суток ареста.

Его встречали у милиции друзья и соратники из Кобрина и Бреста, а также отец Алеся, бывший руководитель Кобринского отделения БНФ.

Несмотря на свой «арестантский» вид, Мех с друзьями сразу поехал в Кобринский суд, чтобы поддержать журналистов «Белсата» Милану Харитонову и Александра Левчука, которых должны были судить.

По словам Алеся Меха, на условия своей отсидки он не жалуется:

- Морально я был подготовлен. Под давлением этих властей я нахожусь, наверное, с 1998 года. Условия содержания, наверное, как и везде. Я сидел в одиночной камере. И камера, и коридор находятся под видеонаблюдением, каждое движение контролируется. Гулял там среди высоких каменных стен высотой 3-4 метра, поэтому солнце и не видел, - сказал активист «Радыё Рацыя».

Алесь Мех сразу отказался от казенной пищи, прочитал за 7 суток больше, чем 1200 страниц. А книгами в неволе стали «Каласы пад сярпом тваім» Владимира Короткевича и «Краткая история Беларуси» Анатолия Тараса.

Обжаловать решение суда активист не успел. Срок обжалования - 5 суток после объявления приговора.


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