Большинство сенаторов поддержали решение Трампа об ударе по Сирии 8.04.2017, 9:53

Сенаторы назвали решение президента США «пропорциональным ответом».

Большинство сенаторов США от обеих партий поддержали решение президента Дональда Трампа нанести ракетный удар по сирийской авиабазе.

Решение Трампа одобрили несколько наиболее влиятельных политических оппонентов. Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате, сказал, что ракетные удары «были верным решением» в свете химической атаки, проведенной, предположительно войсками Башара Асада. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси назвала удары «пропорциональным ответом». Лидер республиканского большинства Сената Митч Макконелл заявил, что удары посылают мощный сигнал и союзникам, и соперникам США, передает Голос Америки.

Член сената Конгресса США республиканец Джон Маккейн заявил в эфире CNN, что «русские столь же плохи», как и президент Сирии Башар Асад, поскольку, вероятно, Москва знала о наличии химоружия у правительственных войск арабской республики.

Отвечая на вопрос журналиста о ситуации в Сирии, Маккейн назвал Россию «определенно соучастником». «Русским, вероятно, было известно о перемещении сирийской армией химического оружия, поскольку они являются союзниками Башара Асада. И именно они использовали высокоточное оружие против больниц в Алеппо. Они столь же плохи, как и Асад. Они помогали ему с бочковыми бомбами, они выручали его раз за разом», — заявил сенатор.

Однако законодатели разделились во мнениях относительно роли Конгресса. Администрации Барака Обамы и Дональда Трампа ссылались на то, что Конгресс США после терактов 11 сентября 2001 года разрешил президенту поводить удары против террористических структур. Однако некоторые законодатели выразили мнение, что для удара по Сирии требовалось получить специальное одобрение.

«Если президент намерен увеличить вовлеченность американских военных в Сирии, он обязан прийти в Конгресс за соответствующей авторизацией», – сказала Нэнси Пелоси.

Сенатор-демократ Бен Кардин заявил в интервью телеканалу Alhurra: «Президенту необходимо работать и консультироваться с Конгрессом, и предоставить подробный план действий в Сирии. Если он планирует использовать военную силу, он должен получить одобрение Конгресса».