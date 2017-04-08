6 мифов о еде, в которые пора перестать верить 8.04.2017, 10:07

В сфере здорового питания и образа жизни циркулирует множество мифов, связанных с едой.

В современной жизни столько предубеждений относительно пищи, что можно и потеряться, сообщает 24 канал.

Однако большинство из них уже давно были развеяны учеными и врачами.

Диетологи рассказали о самых популярных мифах о еде.

Не нарезать мясо на деревянных дощечках

Принято считать, что частицы мяса остаются в порезах на дереве, а это способствует размножению бактерий и передается на следующие продукты, которые вы нарезаете. Поэтому лучше использовать пластиковые или стеклянные доски. Это не совсем так: природные свойства дерева не позволяют бактериям размножаться. Поэтому со временем все они просто умирают. К тому же, пластик не даёт никакого антибактериального преимущества.

Соленая вода быстрее закипает

Соль действительно изменяет температуру кипения воды, однако все зависит от ее концентрации. Чтобы вода действительно закипела быстрее, то надо добавить очень много соли.

Количество соли, которую мы обычно добавляем к блюду, меняет температуру кипения всего на несколько десятых градуса, поэтому на деле этого почти незаметно.

Обезжиренные продукты полезны

Это не так. Жиры нужны даже при похудении, ведь без них организм не может нормально усваивать другие полезные вещества из пищи. А недостаток жиров приводит к сбоям в работе нервной системы. Большинство из обезжиренных продуктов содержит мало полезных жиров, а также очень много различных приложений и заменителей. Поэтому внимательно изучайте состав продукта, когда покупаете. Лучше выбирать продукты с небольшим процентом жирности и принимать в пищу побольше жирных кислот (авокадо, лосось, семена льна).

8 стаканов воды в день

Не существует универсального количества воды, которое должен выпивать каждый человек. Слушайте свой организм и не нужно насильно заливать воду в себя, потому что "так пишут в Интернете". Вода необходима для нормальной работы организма, однако 8 стаканов в день – не панацея от всех болезней.

Яйца повышают уровень холестерина

На уровень холестерина в крови влияют многочисленные жиры и трансжиры. В яйцах их очень мало, к тому же только часть холестерина из желтков попадает в кровь. Отказываться от яиц из-за холестеринового страха не стоит, ведь в них содержится очень много витаминов и минеральных веществ, необходимых для нормальной работы организма.

После 18 есть нельзя

Особенно этот миф популярен у тех, кто хочет похудеть. Однако здесь нужно правильно понимать работу пищеварительной системы. Считается, что еда перед сном ночью не будет перевариваться и все калории превратятся в жир. Да, во время сна процесс пищеварения замедляется, но не останавливается. Стоит есть за 4 часа до сна и правильно питаться в течение дня. Потому что если вы днем объедались фастфудом и тортами, то воздержание от пищи после 18 вам вряд поможет.