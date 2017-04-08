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Появилось видео несущегося по Стокгольму грузовика

  • 8.04.2017, 10:14

Грузовик, который убил в Стокгольме по меньшей мере пять человек, ехал центральной улицей города очень быстро.

Видео, снятое камерой одного из магазинов Стокгольма, опубликовало на YouTube издание Daily Mail. На ролике видно, как люди разбегаются в разные стороны, часть из них прячется в магазинах.

7 апреля в центральной части Стокгольма в толпу въехал грузовой автомобиль. По данным полиции, в результате нападения в Стокгольме погибли четверо, ранены 15 человек.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика является террористической атакой.

Полиция Стокгольма заявила, что задержала подозреваемого в теракте.


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