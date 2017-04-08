Вячеслав Сивчик: Солидарность дает белорусам шанс на победу 8.04.2017, 10:18

Вячеслав Сивчик

После 15 суток ареста вышел на свободу лидер движения «Разам» Вячеслав Сивчик.

Политик был задержан 23 марта во время траурной церемонии на похоронах своего дяди, его забрали прямо из автобуса, который ехал на кладбище под Минском. Как рассказали свидетели происшествия, неизвестные люди в черном схватили активиста, избили, затолкали в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

В тот же день суд Центрального района рассмотрел административное дело по ч. 3 статьи 23.34 Административного кодекса и приговорил Вячеслава Сивчика к аресту на срок 15 суток за участие в митинге в Куропатах, сообщает Радыё Свабода.

После выхода из тюрьмы оппозиционный политик выразил благодарность всем, кто вышел 25 марта отпраздновать День Воли:

«Благодарен каждому, кто в День Воли был на уличной акции в Минске. Благодарен каждому, кто в других городах Беларуси вышел праздновать День Белорусской Народной Республики. Большая благодарность всем, кто участвовал в уличных акциях 25 марта в других странах мира. Особая честь тем людям, которые незаконно были брошены за решетку и 25 марта встретили в заключении».

Отдельно Вячеслав Сивчик поблагодарил неравнодушных белорусов, которые поддерживали его в заключении:

«Большая благодарность всем, кто переживал за меня во время моего последнего ареста. Я чувствовал вашу поддержку. Я на свободе! Солидарность белорусов и всех наших друзей во всем мире очень ярко проявилась этой весной. Это дает шанс белорусской нации на победу. Будем вместе! Жыве Беларусь!».