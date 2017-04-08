В Орше загорелось здание храма Рождества Христова

В Орше загорелось здание храма Рождества Христова1
- 8.04.2017, 10:24
В результате пожара повреждены внутренняя отделка и купол.
Пожар произошел во временном здании прихода храма Рождества Христова в Орше.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре поступило спасателям 7 апреля в 22.21. Горело временное здание прихода храма Рождества Христова по ул.Дзержинского.
В результате пожара повреждены внутренняя отделка, купол, закопчены стены, церковное имущество.
Причина пожара устанавливается.