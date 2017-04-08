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В Орше загорелось здание храма Рождества Христова

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  • 8.04.2017, 10:24

В результате пожара повреждены внутренняя отделка и купол.

Пожар произошел во временном здании прихода храма Рождества Христова в Орше.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 7 апреля в 22.21. Горело временное здание прихода храма Рождества Христова по ул.Дзержинского.

В результате пожара повреждены внутренняя отделка, купол, закопчены стены, церковное имущество.

Причина пожара устанавливается.


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