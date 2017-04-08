закрыть
8 апреля 2017, суббота, 10:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые дали полное объяснение «сине-золотому платью раздора»

  • 8.04.2017, 10:34
Фото: tumblr

Люди по-разному воспринимают игру света и тени.

Знаменитое свадебное платье, вызвавшее массу споров в интернете, видится разным людям в разном цвете из-за того, что люди по-разному воспринимают игру света и тени, заявляет нейрофизиолог в статье, опубликованной в Journal of Vision.

"Экспозиция на оригинальной фотографии была слишком сильно задрана, из-за чего непонятно, где находится источник освещения. По этой причине нам сознательно и подсознательно приходится делать предположения насчет того, как именно освещено платье, что влияет на то, какие цвета мы видим на картинке", — рассказывает Паскаль Валлиш из университета Нью-Йорка.

Весной 2015 года очередной интернет-знаменитостью стало не животное или человек, а свадебное платье из соцсети Tumblr. Тысячи человек спорили о том, какого оно цвета — золотое или синее. В итоге выяснилось, что более 70% респондентов видят его в бело-золотой гамме и только треть опрошенных заявляют, что платье сине-черное. Позже обнаружилось, что есть еще одна небольшая группа людей, которым платье кажется коричневым, пишет РИА Новости

"Платье раздора" быстро привлекло внимание нейрофизиологов и других ученых, которые попытались объяснить, почему так происходит и кто в этом виноват. Они предположили, что споры возникли из-за того, как человеческий мозг удаляет лишний цвет с воспринимаемой картинки. 

Валлиш предложил собственное объяснение, почему мозг удаляет либо синий, либо желтый цвет с картинки, связав это с тем, какими представлениями руководствуется человек, глядя на фотографию или картину. По его словам, главным при этом является то, где расположен источник света и как он освещает предметы на снимке или полотне.

"Тени обычно окрашены в синие тона, и поэтому мы обычно в уме вычитаем синий цвет из изображения, и у нас остается только яркая картинка в золотых и белых тонах. С другой стороны, искусственный свет обычно отдает в желтый, поэтому когда мы видим яркую картинку, мы тоже "удаляем" этот оттенок с изображения, в результате чего видим черно-синее платье", — объясняет биолог.

Ученый проверил свою гипотезу, набрав в глобальной сети группу из 13 тысяч добровольцев. Он попросил их еще раз посмотреть на фото "платья раздора" и ответить на единственный вопрос – находится ли платье Кейтлин Макнил в тени или нет.

Как оказалось, представления о том, затенено ли платье, сильно влияло на то, что видели добровольцы на картинке. Те, кто считал, что платье находится в тени, в 80% случаев считали его золотым, а люди, которые придерживались противоположного мнения, в 50% случаев считали его черно-синим.

Пытаясь объяснить, почему мнения разделились и в этом случае, Валлиш задумался о том, может ли распорядок дня влиять на восприятие света и тени. Он повторно опросил добровольцев и выяснил, что "жаворонки", привыкшие жить при ярком свете и видеть яркие тени, считали платье золотым, а "совы" – черно-синим.

Подобные результаты опытов, как отмечает ученый, в очередной раз подчеркивают субъективность восприятия человеком реальности – цвета, которые, как нам кажется, мы видим в окружающем мире, на самом деле могут быть совсем другими.


Мнение

Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС
Битый корпус реактора все же установлен на Белорусской АЭС Андрей Ожаровский


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата