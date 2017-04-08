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Сделкой «Роснефти» с Венесуэлой заинтересовались в Конгрессе США

  • 8.04.2017, 11:13
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Сделка может серьезно подорвать национальную безопасность и энергетическую независимость США.

Члены Комитета конгресса США по иностранным делам призвали главу минфина страны Стивена Мнучина расследовать сделку между «Роснефтью» и венесуэльской нефтяной компании Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), следует из письма двух членов подкомитета по Западному полушарию Джеффа Дункана и Албио Сиреса, направленного в адрес возглавляемого Мнучиным Комитета по иностранным инвестициям США, пишет РБК.

В рамках сделки «Роснефть» получила залоговые права на 49,9% американского оператора НПЗ и нефтепроводов Citgo Holding. Законодатели призвали комитет безотлагательно проверить эту сделку. По их мнению, она может «серьезно подорвать национальную безопасность и энергетическую независимость США».

В обмен «Роснефть» предоставила PDVSA заем на $1,5 млрд, утверждают законодатели со ссылкой на показания, данные на слушаниях в их подкомитете 28 марта. «Роснефть» в своем отчете за 2016 год отразила четыре аванса PDVSA на общую сумму $1,485 млрд в рамках контракта на поставку нефти. Компания не сообщала о переходе ей залоговых прав на Citgo. PDVSA в своем отчете за 2016 год сообщила о кредитных обязательствах перед «Роснефтью» на $1,985 млрд.

«Принимая во внимание нестабильную экономическую и политическую ситуацию в Венесуэле, я глубоко обеспокоен тем, что дефолт Венесуэлы может привести к тому, что права собственности на Citgo могут перейти «Роснефти», говорится в заявлении Дункана. «Это даст России ощутимый контроль над шестым по величине НПЗ США, возможность влиять на цены на газ для американского народа, а стратегическое преимущество над свободой действия США по всему миру», — следует из заявления.

Комментируя свои отношения с PDVSA «Роснефть» сообщила в релизе от 6 января, что «все сделки «Роснефти» с иностранными партнерами осуществляются в соответствии с международным правом и теми правовыми режимами, в рамках которых эти сделки осуществляются». Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) помимо гражданских министров состоит из представителей разведки и силовых ведомств. В конце 2014 года именно CFIUS заблокировал сделку по покупке «Роснефтью» нефтетрейдингового подразделения Morgan Stanley, писал РБК.

Ранее активы Citgo стали предметом исков к Rosneft Trading S.A. со стороны двух кредиторов PDVSA — канадской золотодобывающей компании Crystallex и дочерних структур американской ConocoPhillips, крупнейшей по запасам и добыче независимой нефтяной компании в США и мире. В обоих исках утверждается, что «Роснефть» стала участницей схемы «мошеннической передачи активов» (fraudulent transfer), в рамках которой Венесуэла и PDVSA проводят «преднамеренную кампанию по ликвидации стоимости Citgo и выводу активов из Соединенных Штатов в Венесуэлу с целью воспрепятствовать кредиторам и обмануть их.


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